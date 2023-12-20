Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, gelir dağılımını adaletli hale getiren bir ekonomik düzenin tesis edilmesi için vergilendirilmeyen kazanç alanlarına ilişkin kayıt dışılığı önleyecek reformist adımların atılmasını gerekli gördüklerini söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, gelir dağılımını adaletli hale getiren bir ekonomik düzenin tesis edilmesi için vergilendirilmeyen kazanç alanlarına ilişkin kayıt dışılığı önleyecek reformist adımların atılmasını gerekli gördüklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, MHP milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde söz aldı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, büyüme, istihdam ve dış ticaretteki başarılı performans ile vatandaşların hayatını yakından etkileyen enflasyonla mücadele politikalarının sonuçlarının alınmaya başlandığını ifade etti.

Merkez Bankası rezervlerinin 8 Aralık itibarıyla 141,3 milyar dolarla tarihi seviyeye çıktığını belirten Aksu, Kredi Risk Priminde (CDS) önemli düşüş gerçekleştiğini; yabancıların yatırım iştahının arttığını dile getirdi.

Bu olumlu seyrin sürdürülebilmesinin, 12. Kalkınma Planı'nda da öngörüldüğü gibi makroekonomik dengeleri gözeten politikaların yapısal tedbirlerle desteklenmesine bağlı olacağının altını çizen Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan en önemlisi ise adaletli ve etkin bir vergi sisteminin tesis edilmesidir. Gelir dağılımını adaletli hale getiren bir ekonomik düzenin tesis edilmesi için devletin kamu giderlerini karşılamada temel gelir kaynağı olan vergileri, herkesin mali gücüne göre ödemesini sağlayacak, kamu finansmanıyla ilgili önceliklerin yanı sıra verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkileri ile sosyal yönünü birlikte değerlendirecek, vergilendirilmeyen kazanç alanlarına ilişkin kayıt dışılığı önleyecek reformist adımların atılmasını gerekli görüyoruz."

"BES'te devlet katkısının yüzde 30'a yükseltilmesi olumlu karşılandı"

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, sigortacılık sektöründe 74 şirketin faaliyet gösterdiğini, 250 bine yakın kişinin bu sektörde istihdam edildiğini dile getirdi.

Özel emeklilik ve bireysel emeklilikte tasarruf sahibi sayısının ekim ayı itibarıyla 15,5 milyonu aştığını belirten Şanlıtürk, sistemde biriken fonların toplam tutarının devlet katkısı dahil 683 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Şanlıtürk, "Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dahilinde şu ana kadar 250 bine yakın vatandaşımız emekli olmuştur. BES'te devlet katkısının yüzde 30'a yükseltilmesi olumlu karşılandı. 18 yaş altı BES uygulamasıyla 1 milyonu aşkın çocuğumuz, 10 milyar lirayı aşan birikimle sisteme dahil edilmiştir. Devlet katkısının artırılmasının bireysel emeklilikte teşvik edici olacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Kamu İhale Kurumu tarafından serbest ve adil bir ortamda teklif sunulması, kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla yapılan düzenlemelerle iş ve işlem sürelerinin basitleştirilerek, katılım ve rekabetin artırıldığını vurguladı.

Küçük, doğrudan temin alımları ile istisna kapsamında yapılan alımlarda da rekabetin artması ve tasarruf sağlanması için işlemlerin elektronik ortamda yürütüleceği merkezi bir yapı kurulmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

BDDK uyarısı

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, son 30 yılda yaşanan finansal krizlerin, reel ekonomi açısından finansal istikrarın ve onun temel sağlayıcısı olan finansal sistemin ne kadar önemli olduğunu herkese öğrettiğini söyledi.

Karakaya, "Türkiye, güçlü bir finansal sistemin sahibi durumunda. Finansal sistemimizin mimarisi, gelişmiş çok sayıdaki ülkeden çok daha iyi. İstanbul Finans Merkezinin bunu çok daha güzel yerlere taşıyacağından hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Karakaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve diğer kurumlardan proaktif bir yaklaşımla finansal sistemin geleceğe hazırlanmasının beklendiğini dile getirdi.

BDDK'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesinin ancak insan kaynağıyla mümkün olabildiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'a taşınmasıyla birlikte ciddi düzeyde yetişmiş insan kaynağı erozyonuna maruz kaldığı, deneyimli insan sayının her geçen gün azaldığı bir gerçektir. Bu nedenle finansal sektörün yüzde 90'nını düzenlemek ve denetlemekle görevli BDDK'nin yetişmiş insan kaynağının sürekliliği ve mevcutların kaybedilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının elzem olduğu uyarısını yapmak gerekmektedir."

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, sermaye piyasalarının gelişimi açısından son dönemde önemli mesafeler kaydedildiğini, yatırımcıların piyasalara olan ilgisi ve talebinin arttığını söyledi. Ersoy, şunları ifade etti:

"Bunda elbette dijitalleşmenin, kaynaklara hızlı erişim imkanlarının da rolü büyüktür. Piyasamızda arz tarafında da olumlu gelişmeler görülmektedir. Şirketlerin piyasa bazlı finansman modellerine ilgisi artmış, halka arzlar ve çeşitli sermaye piyasası araçları yoluyla finansman sağlanmasında büyük hareketlilik yaşanmıştır. 2022 yılında 40 şirketin toplam 19,3 milyar lira tutarındaki halka arzı gerçekleşmiştir. 27 Ekim 2023 tarihi itibarıyla halka arzı tamamlanan 43 şirket, piyasadan toplam 61,6 milyar lira fon sağlamıştır."

Şahsı adına söz alan DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin, "Bu bütçede vergi, enflasyon, borç, faiz, açık var. Bu bütçede orta direk yok. Bu bütçe bir vergi bütçesi." değerlendirmesinde bulundu.