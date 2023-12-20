İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye bir yoksulluk içerisinde; çalışan yoksullar var, ciddi bir barınma ve gıda krizi var. Güvensizlik ve geleceğe ilişkin belirsizlik de en temel sorun olarak karşımıza çıkıyor.

İYİ Parti Milletvekilleri, Türkiye'nin yoksulluk içinde olduğunu ve ekonomik belirsizliklerin en temel sorun olduğunu söyledi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye bir yoksulluk içerisinde; çalışan yoksullar var, ciddi bir barınma ve gıda krizi var. Güvensizlik ve geleceğe ilişkin belirsizlik de en temel sorun olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, faiz ödemelerine ayrılan tutarın, 2019'da 117 milyar lira, 2020'de 138 milyar lira, 2021'de 240 milyar lira, 2022'de 329 milyar lira, 2023'te 646 milyar lira olduğunu; 2024'te ise yüzde 100 artışla 1,25 trilyon lira olacağını belirtti.

Ekonomide 2013-2023 yılları arasında temel göstergelerde herhangi bir iyileşme olmadığını ve iktidarın hedeflerinin gerçekleşmediğini söyleyen Kayalar, " Türkiye, dünyada GSYH sıralamasında 1993 yılında 18'inci, 2023 yılında 19'uncu sırada bulunmaktadır. 30 yılın 20 yılı tek başına iktidarla geçmiştir; bunu da yüce Meclisimizin, milletimizin takdirlerine arz etmek istiyorum." diye konuştu.

Merkez Bankasının son dönemde faiz oranını yükselttiğini anlatan Kayalar, "Sayın Bakan birtakım geziler yapıyor ama Türkiye'ye yatırım anlamında bir sermaye girişi yok. Çünkü hukuku uygulamayan, hukuki güvencenin olmadığı ve sarsıldığı bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değil." görüşlerini öne sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 5,5 yıl aradan sonra TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde yer aldığını ifade etti.

"Fakat gittiğiniz gün de ekonomi iyi değildi, aslında biz o zaman da çok eleştiriyorduk ama şimdi tam bir enkaz devraldınız; zannediyorum bunun farkındasınızdır." diyen Usta, "Bu enkazın başrol oyuncuları var, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Berat Albayrak; yardımcı oyuncuları var, Şahap Kavcıoğlu ve Nureddin Nebati. Bir de Mehmet Muş var ama o bir şey yapmadı aslında, o yapılanları söyledi, ona da 'ses, ışık' filan diyebiliriz. Mehmet Muş'un fonksiyonu da o oldu maalesef." ifadelerini kullandı.

Erhan Usta, enflasyonun hala yükseliş trendinde olduğunu, bunun yanı sıra yüksek işsizlik ve düşük istihdam sorunu yaşandığını savunan Usta, "Türkiye bir yoksulluk içerisinde; çalışan yoksullar var, ciddi bir barınma ve gıda krizi var. Güvensizlik ve geleceğe ilişkin belirsizlik de en temel sorun olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Moddy's'in Türkiye kredi notunun, 2001 yılındakinin çok daha altında ve kötü bir seviyede olduğunu anlatan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakan, geldiğinizde, 'İrrasyonel politikaları terk edeceğiz.' dediniz. Aslında bu, piyasada ciddi bir yankı buldu, güven verdi, piyasalar size bir kredi verdi ama maalesef bu kredide ciddi bir aşınma var. Sizin normal bir siyasetçi gibi konuşmamanız lazım; cari açıkla mücadeleyi Gabar petrolüne bağlamanız bence hiç yakışık almadı. Biz Türkiye'de petrol çıkmasından son derece mutlu oluruz, o ayrı bir şey ama siz de biliyorsunuz ki Türkiye'nin cari açık problemi çok yapısal bir problem. Siz de Sayın Cumhurbaşkanı gibi tam bir siyasetçi gibi davranıyorsunuz, sürekli brüt rezerv üzerinden bir şeyler söylüyorsunuz."

"Allah'tan onun annesi var, annesi olmayanlar ne yapacak bilmiyorum"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Bakan Şimşek'in söylemlerinin aksine TBMM'ye gelen kanun teklifleriyle istisna ve muafiyetlerin genişletildiğini savunarak, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. 'Kur Korumalı Mevduat'ı kaldırmamız gerekir.' diyorsunuz, süresi 6 ay uzatıldı, 3 defa 6 ay uzatma konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. 7 ay geçmiş hala yapısal reform mahiyetli bir şey getirmediniz. Bunlar size verilen bu kredibiliteyi sarsıyor." diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kira tutarları konusundaki açıklamalarını anımsan Usta, "Allah'tan onun annesi var, annesi olmayanlar ne yapacak bilmiyorum. Sayın Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı'na 'Bize 3 alan söyleyin, şahlandıralım.' dedi. Sayın Başkan, Merkez Bankasının görevi bir alanı falan şahlandırmak değil, eğer yapabiliyorsanız enflasyonu düşüreceksiniz. Onlar hükümetin işleridir. Bunlar size karşı duyulan güvende ciddi aşınmalar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Erhan Usta, sadece faiz artışıyla enflasyonun artacağını; enflasyonun düşürülmesi için para politikasının, maliye politikası ve yapısal reform ajandasıyla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bunları yapmadığınız sürece Cumhurbaşkanı'nı haklı çıkaracaksınız ve o gün 'Bak, benim dediğim çıktı, biz bunlara kredi de verdik.' diyecek, sizi gönderecek. Sizin için problem yok, siz çok daha iyi ücretlerle dünyada iş bulursunuz ama bu ülke ne olacak? Bir krizi daha bu ülke nasıl kaldıracak?" dedi.

Devletin mal ve hizmet giderlerinde kalıcı tasarruf yapılmasını isteyen Usta, Kamu-Özel İşbirliği projelerinin "soygun kapısı" olduğunu da iddia etti.

"TÜİK marketleri açın"

İYİ Parti Bursa Hasan Toktaş, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerini eleştirerek, iktidara, "TÜİK marketleri" açmasını önerdi. Toktaş, "Hatta bolca açın ki bu millet, sizin o vermiş olduğunuz rakamlar üzerinden bol bol alışveriş yapar, hasılat rekorları kırarsınız." ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerinin, piyasa verileriyle uyuşmadığını savunan Toktaş, "Sizin döneminizde TÜİK birçok devlet kurumunda olduğu gibi çok ciddi itibar kaybına uğramıştır. Kurulduğu 1926 yılından 1947'ye kadar 2 başkan görev yapmasına rağmen maalesef son 6 yılda 6 başkan görev almıştır." diye konuştu.

İYİ Parti Edirne milletvekili Mehmet Akalın, gençlerin, icra dosyalarının gölgesinde yaşam mücadelesi verdiğini ve kredi kartı tutsağına dönüştüğünü iddia etti.

Akalın, Türkiye'de 2022 yılı sonunda yaklaşık 100 milyon olan kredi kartı sayısının Ekim 2023'te 115 milyona ulaştığını belirterek, "Bunlar, bu zamana kadar güttüğünüz ekonomi politikalarının sonuçlarıdır. Vatandaşımızı elektrik, su, doğal gaz faturaları gibi temel ihtiyaçlarını dahi kredi kartıyla öder hale getirdiniz. Vatandaş krediyle ısınıyor, krediyle aydınlanıyor, tenceresini krediyle kaynatıyor." dedi.