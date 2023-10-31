TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 2024 yılı bütçesindeki vergi artış oranlarının düşük, düşük-orta ve orta-üst gelir düzeyindeki vatandaşların üzerindeki vergi yükünü artıracağını söyledi.

Kurumlar vergisinde düşme olduğunu, gelir vergisinin hemen hemen aynı kaldığını belirten Özlale, "ÖTV'ye, dahilde alınan KDV'ye yüklenilmiş. Bu vergilendirme orta gelirli haneleri cezalandırıyor. Oysa düşük, orta gelirli ve üst-orta gelirli vatandaşa daha fazla yüklenmememiz gerekiyor." dedi.

Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Komisyondaki milletvekillerinin de devlet okullarından buralara geldiğine işaret ederek, "Devlet okulları bize o sınıflar arası geçişkenliği sağlıyordu, fırsat eşitliği veriyordu. Şimdi maalesef göremiyoruz. Batman'dan sizin gibi birinin çıkması artık neredeyse imkansız, benim ilkokulumdan da benim gibi biri birinin çıkması imkansız." ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine de değinen Özlale, "Ocak 2010'dan Ocak 2022'ye kadar İTO Ücretliler Geçinme Endeksi ile yıllık enflasyon neredeyse birebir gidiyordu. Yeni TÜİK Başkanımızla beraber korkunç bir sapma oluyor, son 1,5 yıl içerisinde tarihinde hiç olmadığı kadar sapıyor. Bu, açıklanmaya muhtaçtır." diye konuştu.

"Emeklinin sesine kulak verin"

HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, iktidarın ekonomik sorunların sebebi olarak deprem, salgın ve Ukrayna-Rusya savaşını gösterdiğini söyledi.

Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de reel ve nominal olarak gıda enflasyonunun arttığını dile getiren Tiryaki, enflasyon oranlarında da en kötü ülkeler arasında Türkiye'nin yer aldığını savundu.

TÜİK verilerini eleştiren Tiryaki, "Türkiye'de veri güvenliği sorunu var ve bunun nedenlerinden biri TÜİK'in son dönemde yaptığı açıklamalar, değerlendirmeler, kamuoyuyla paylaştığı rakamlar." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı ziyaretlerine değinerek, "AKP iktidarı maalesef ülkemizi 3 sente muhtaç etti, siz de kapı kapı geziyorsunuz. Neredeyse Arap ülkelerini su yolu yaptınız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "ücretlerin enflasyona neden olduğuna" yönelik açıklamalarını eleştiren Erdem, "Ücretleri baskılama konusundaki tutumunuz Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanı açlıkla karşı karşıya bırakacak. Bundan vazgeçin. IMF'ye değil, milyonlarca emekçinin ve emeklinin sesine kulak verin." diye konuştu.

"Kurumlar vergisindeki artış oranı neden düşük?"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, uluslararası kuruluşların Türkiye'ye yönelik kredi notlarının, ekonomik değil siyasi olduğunu söyledi.

Bütçede kurumlar vergisindeki artış oranının, diğer vergilerdeki artış oranından daha düşük olduğuna dikkati çeken Kalaycı, bunun nedenini sordu.

Türkiye'nin vergi yükü yüksek olmayan ülkeler arasında görüldüğünü anlatan Kalaycı, "Türkiye'de kar ve gelir üzerinden alınan vergiler düşük kaldığı için oransal olarak dolaylı vergilerin oranı yüksek oluyor." dedi.

Emlak sektöründe rant oluştuğunu, bu durumun büyük bir kayıt dışılık ve vergi kaybına yol açtığını dile getiren Kalaycı, bu konuda tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Kalaycı, "Vergi tabanını genişleten, vergiye uyumu kolaylaştıran, öngörülebilirliği artıran, yatırımı ve üretimi destekleyen, herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sistemi mutlaka ve bir an önce tesis edilmeli." diye konuştu.

"KKM'ye para yatıran kişi, alternatif karlılıklara göre zararda"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Komisyonda, partisinin "burjuvayı ve sermayeyi temsil etmekle" suçlandığını hatırlatarak, iktidarları döneminde hava yolunu halkın yolu yaptıklarını, engellilerin ailelerine bakım ücreti ödediklerini anlattı. Yegin, "Bize sermayenin, burjuvanın temsilcisi diyebilir ama Allah'a sonsuz şükürler olsun bu tutmaz, vatandaşımız da bunu bilir." dedi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi üzerinden sermaye transferi yapıldığı eleştirilerinin yanlış olduğunu dile getiren Yegin, "KKM hesaplarına getirip para yatıran kişi, aslında karda değil, alternatif karlılıklara göre zarardadır." diye konuştu.

TÜİK'in her ay örneklem sepeti oluşturduğunu dile getiren Yegin, TÜİK'in verilerine ilişkin bilgilerin internet sitesinde yayımladığını kaydetti.

AK Parti'li Yegin, muhalefet milletvekillerinin "Siz TÜİK rakamlarına gerçekten inanıyor musunuz?" şeklinde laf atması üzerine, "Bu ülkenin kurumlarının kapısına gidip güvenilmez yerler olduğuna dönük imaj oluşturmanın ülkeye faydası yok." karşılığını verdi.

"Kamuda ciddi bir tasarruf hamlesi görmüyoruz"

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, vergi yükünün her zaman olduğu gibi orta direğin sırtında olduğunu savundu.

Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesini isteyen Dalgın, maaşların kağıt üstünde artarken alım gücünün azaldığını, gelir vergisi dilimleri nedeniyle de kesintiye uğradığını belirtti. Dalgın, bütçeye göre toplanacak KDV'nin, gelir vergisi ve kurumlar vergisi tutarından daha fazla olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin faize her ay 100 milyar liradan fazla ödeme yapacağını söyleyen Dalgın, TCG Anadolu gemisinin maliyetinin, faize haftalık ödenecek tutara denk gelen 20 milyar lira olduğunu kaydetti.

Ekonomide "ikiz değil dördüz açık olduğunu" iddia eden Dalgın, "Bütün bunlar olurken kamuda ciddi bir tasarruf hamlesi görmüyoruz." dedi.

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından milletvekillerine Gaziantep baklavası ikram edildi.