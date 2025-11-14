Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Anavatan Türkiye, KKTC'li kardeşlerini asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye-KKTC dayanışmasına ve ortak gelecek vizyonuna vurgu yaparak, "Anavatan Türkiye, KKTC'li kardeşlerini asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır" dedi.

KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasında Büyükelçi Korukoğlu, 11 Kasım'da TSK'ya ait nakliye uçağının düşmesi sonucu 20 Türk askerinin şehit olmasının Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü vurguladı. KKTC'nin 42 yıl önce kendi mukadderatını tayin eden bir halkın iradesiyle kurulduğunu dile getiren Korukoğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü 1974 Barış Harekatı ile kazandığını ve devletin 42 yıldır bağımsız şekilde yaşadığını ifade etti. Korukoğlu, 2025'te gerçekleşen seçimlerin "yerleşmiş demokratik kültürün bir yansıması" olduğunu belirterek, Türkiye'nin KKTC için "benzersiz bir dayanışma ve işbirliği örneği" sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Kıbrıs'ta iki halk ve iki devlet vardır" sözlerini anımsattı.

"Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmadı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı. "Anavatan Türkiye, KKTC'li kardeşlerini asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır" diyen Şimşek, Kıbrıs meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Türkiye-KKTC 2025 Mali İşbirliği Anlaşması'nın, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanmış "en kapsamlı mali işbirliği anlaşması" olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, KKTC Maliye Bakanlığı'nın teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin başarıyla tamamlandığını söyledi. - ANKARA