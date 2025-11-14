Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Anavatan Türkiye, KKTC'li kardeşlerini asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye-KKTC dayanışmasına ve ortak gelecek vizyonuna vurgu yaparak, "Anavatan Türkiye, KKTC'li kardeşlerini asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye-KKTC dayanışmasına ve ortak gelecek vizyonuna vurgu yaparak, "Anavatan Türkiye, KKTC'li kardeşlerini asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır" dedi.

KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasında Büyükelçi Korukoğlu, 11 Kasım'da TSK'ya ait nakliye uçağının düşmesi sonucu 20 Türk askerinin şehit olmasının Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü vurguladı. KKTC'nin 42 yıl önce kendi mukadderatını tayin eden bir halkın iradesiyle kurulduğunu dile getiren Korukoğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü 1974 Barış Harekatı ile kazandığını ve devletin 42 yıldır bağımsız şekilde yaşadığını ifade etti. Korukoğlu, 2025'te gerçekleşen seçimlerin "yerleşmiş demokratik kültürün bir yansıması" olduğunu belirterek, Türkiye'nin KKTC için "benzersiz bir dayanışma ve işbirliği örneği" sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Kıbrıs'ta iki halk ve iki devlet vardır" sözlerini anımsattı.

"Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmadı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı. "Anavatan Türkiye, KKTC'li kardeşlerini asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır" diyen Şimşek, Kıbrıs meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Türkiye-KKTC 2025 Mali İşbirliği Anlaşması'nın, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanmış "en kapsamlı mali işbirliği anlaşması" olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, KKTC Maliye Bakanlığı'nın teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin başarıyla tamamlandığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.