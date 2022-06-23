Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz".
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz".
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz". - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika