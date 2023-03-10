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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOBB yönetimiyle bir araya geldi Açıklaması

Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOBB yönetimiyle bir araya geldi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birlik yönetimiyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birlik yönetimiyle bir araya geldi.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmede, Bakanlığımız tarafından deprem bölgesindeki illerimizde yapılan çalışmaları aktararak bölgedeki iş yerlerinin ve işletmelerin taleplerini dinledik. Her zaman olduğu gibi iş dünyamız ile istişare odaklı görüşmelerimize devam edecek, yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Politika

Nureddin Nebati Türkiye Politika Ekonomi Haberler

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