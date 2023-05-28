Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Seçim zaferi milletin zaferi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısına ilişkin, "Bu zafer milletin, Cumhur İttifakı'nın, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle vatan için her şeyini feda edeceklerin zaferi." dedi.

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla AK Parti Mersin İl Başkanlığı önünde kutlama yapanlara otobüs üzerinden hitap etti.

Kente ilk geldiği günden itibaren kendisini bağrına basanlara teşekkür eden Nebati, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin, ümmetin, milletin, bayrağın, devletin, vatanın günü. Onlar konuştu, biz 'hizmet' dedik. Onlar hakaret etti, biz 'kavgaya değil hizmetkar olmaya geldik' dedik. Onlar, 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' dediler. Onlar, dışarıdan aldıkları reçetelerle 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de bu vatan ne olursa olsun, biz onlara boyun eğmeye razıyız' dediler. Onlar hakaret ettiler, ters gözle baktılar, bizi ötekileştirdiler ama Mersin ve Türkiye şunu bilin; biz onlar gibi olmayacağız. Biz zaferimizi barış içerisinde, ötekileştirmeden, bir ve beraber kutlayacağız. 'Millete hizmet etmek Hakk'a hizmet etmektir' anlayışıyla onlara da hizmet edeceğiz."

Nebati, muhalefetin, milletin ferasetini anlayamadığını belirterek, "Salgın, sonrasında savaş, ardından da depreme rağmen bu ülke ekonomisi sağlam. Bu zafer milletin, Cumhur İttifakı'nın, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle vatan için her şeyini feda edeceklerin zaferi. Bu zafer, 'Ekonomi battı, dolar şu kadar olacak, bu iş yürümez' diyenlere, bizimle dalga geçenlere rağmen zaferle sonuçlandı elhamdülillah." dedi.

Seçim zaferini ağırbaşlı şekilde kutlayacaklarını, hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Nebati, "Eğlenin, zaferinizi, zaferimizi kutlayın ama asla vakarımızı kaybetmeyeceğiz. Onlar farklı hazırlıklar yapmışlardı ama hep hayal dünyasındaydılar. Onlar hep sosyal medyada neler söyledilerse söylediler. İşte sosyal medyanız orada, gerçek burada. Çünkü sosyal medyanızda bayrak, vatan, devlet, millet yok. Sosyal medyanızda küfür, hakaret var. Gerçekte ise vatan, bayrak, millet var." diye konuştu.

"Bu devlet Allah'ın izniyle 21. yüzyıla damgasını vuracak"

Nebati, 5 yıllık görev süresinde Mersin'i bir başka şehir haline getireceklerini, yerel seçimde de kenti AK Parti ile taçlandıracaklarını vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın yüreğinin vatan için attığını ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Zaferimiz kutlu olsun, başarımız gururla olsun. Vakarımızı kaybetmeden zaferimizi kutlamaya devam edeceğiz. Biz, zaferimizi 2 rekat namaz kılarak, Allah'a hamdederek yapacağız. Biz, şükrümüzü Allah'a yapacağız. Ey millet sen bizimle olduğun sürece bu millet, devlet, Allah'ın izniyle 21. yüzyıla damgasını vuracak inşallah. Bayraklar inmez, ezanlar susmaz. Yerli ve milli olan bizler, ekonomi, diplomasi, sanayi, ulaşımda da hasılıkelam ne varsa hepsini üretecek, yönetecek kabiliyete sahibiz ve bu millete inanıyoruz. O ezikler gibi değil, o ezikler anca efendilerinin önünde ellerinde kağıtlarını okurlar, bu milletten çıktığını unuturlar ama biz unutmayız. Bu milletin efradıyız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz."