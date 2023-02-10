Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'nın ilçelerinde incelemelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Harran ve Akçakale ilçesinde incelemelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Harran ve Akçakale ilçesinde incelemelerde bulundu.

Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Harran ve Akçakale ilçesinde incelemelerde bulunan Nebati, depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Temaslarında kendisine eşlik eden Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile değerlendirme toplantısı yapan Bakan Nebati, ilçelerdeki son durum hakkında bilgi aldı.