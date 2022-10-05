Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler, cevap vereceğim" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler, cevap vereceğim"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Yarın, cuma günü cevap vereceğim" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin "nöro ekonomi" ile ilgili açıklamasına ilişkin tartışmaları hatırlatmaları üzerine, "Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Yarın, cuma günü cevap vereceğim" dedi.

Bakan Nebati, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" demiş, sözleri tartışma konusu olmuştu.