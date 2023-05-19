Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Cumhurbaşkanımız önünde yalan yanlış bilgiler verdiler'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçim gecesi oy oranları ile ilgili yanlış bilgi verildiğini ve Cumhurbaşkanı önünde yalan yanlış bilgilerin verildiğini söyledi. Bakan Nebati, ayrıca sosyal medya üzerinden sahte belgeler, videolar ve fotoğraflarla seçimin sabote edilmesi noktasında büyük bir çaba sarf edildiğini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra AK Parti milletvekilleri, parti teşkilatı ve partililer katıldı. Toplantının basına açık kısmında konuşan Bakan Nebati, Cumhurbaşkanımıza ağır ifadeler kullanarak duruşlarını sergilediler. O duruşlarını sergilerken her türlü operasyonu da bu ülkeye yapmaktan geri durmadılar. Sosyal medya üzerinden başta kendi içlerinden çıkan ve aday olanlara karşı çok ciddi bir şekilde, tam bir FETÖ taktiğiyle sahte belgeler, videolar, fotoğraflarla alaşağı ettiler. AK Parti iktidarlarında hizmet etmiş bakanlarımızın bir kısmına ve üst düzey yöneticilerimizin başta da Cumhurbaşkanımız ve ailesine karşı utanmadan, sıkılmadan yine sosyal medya üzerinden sahte videolar, belgeler üreterek seçimin sabote edilmesi noktasında büyük bir çaba sarf ettiler ve sanki bu milleti akılsız, affedersiniz aptalmış gibi görerek aynı operasyonları, aynı yol ve yöntemlerle yaptılar. Bütün seçimlerde aynı şeyi yaptılarö dedi.

'YANLIŞ BİLGİ VERDİLER'

Seçim gecesi oy oranları ile ilgili yanlış bilgi verildiğini kaydeden Bakan Nebati, Millet bu yapılanları unutmayacak. Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler. Çünkü onların adayları mutfaktan çıkamayıp, mutfaktan seçim kampanyasını yürütürken yapmış olduğu bütün hesap kitaplar sosyal medya içerisindeki bir avuç taraftarları, trolleri ve bot hesaplarla yönetip ülke iktidarını alacaklarını zannettiler. Bu millet, seçim kampanyası döneminde Diyarbakır'da farklı konuşup Trabzon'da farklı konuşanları, Trabzon'da farklı konuşup Mersin'de farklı ifadede bulunanları, Mersin'e gelenlerin sonra Kırklareli'ne, Tekirdağ'a, Yozgat'a gittiklerindeki ifadelerini nasıl değiştirdiğini çok iyi bilir. Bu millet, yalan dolan üzerinden siyaset yapanların ne söylediğini çok iyi bilir ve onlara karşı da duruşunu net bir şekilde ortaya koyarö diye konuştu.

Bakan Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. (DHA)

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023