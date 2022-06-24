Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti Kayseri İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023'teki seçimin önemli olduğunu belirterek "Çünkü kazanımlarımızın pekiştirildiği ve ülkenin bugüne kadar karşılaştı tüm krizlerin üstesinden gelerek bünyesini güçlendiren, bundan sonraki herhangi bir sıkıntıda da bu gücünü perçinleyerek yoluna devam edecek bir ülkenin 2053 kapısını açmış olacağız." dedi.

Kayseri Valiliğini ziyaret eden Bakan Nebati, Vali Gökmen Çiçek ile görüştü. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine giden Nebati, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Nebati, teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada, kim ne derse desin Türkiye'nin 21. yüzyılın ülkesi olduğunu söyledi. Ortaya koydukları mücadele ile yollarına devam edeceklerini vurgulayan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılı bir anahtar, gerçek bir anahtar. Neden, biliyor musunuz, 20 yılda bu ülkemin tüm altyapıları, yatırımları bu iktidar tarafından tamamlandı, hemen hemen. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı liderliği sayesinde ve ekibinin sağlam olması, teşkilatının güçlü olması, milletin de sürekli destek vermesi kaydıyla ülkenin tüm ihtiyaçlarını hemen hemen gideren ve 2023 yılından sonra da 2053'e doğru yapılacak olan hazırlıkların kapısını açacak bir seçime gidiyoruz. Bu seçim önemli bir seçim çünkü kazanımlarımızın pekiştirildiği ve ülkenin bugüne kadar karşılaştığı tüm krizlerin üstesinden gelerek bünyesini güçlendiren, bundan sonraki herhangi bir sıkıntıda da bu gücünü perçinleyerek yoluna devam edecek bir ülkenin 2053 kapısını açmış olacağız. Çok önemli işler düşüyor. Bunu yaparken heybemiz dolu. Biz bugün hangi kapıyı çalarsak çalalım heybemizde Türkiye'de son 20 yılda yapılmış olan her şeyi alnımızın akıyla ve güzel bir şekilde anlatırız"

AK Parti'nin teşkilat mensupları olarak çok şanslı olduklarını vurgulayan Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Bizim bir tane pehlivanımız var, geleni yeniyor, gideni yeniyor. Hatta bir ara geliyorlar silahla, tankla, tüfekle, karşıdaki rakiplere de destek verecek şekilde birtakım işler çeviriyorlar. Allem ediyorlar, kallem ediyorlar, bizim pehlivan gene yeniyor. Şimdi 2023'e çıkmış bizimki meydana, 'Nerede benim rakibim?' diyor. Rakip yok. Merak ediyoruz, samimi olarak söylüyorum, 20 senedir kolu çok kuvvetli, geleni indiriyor. Şimdi, 'Neredesin?' diye soruyor, cevap yok. Düşünebiliyor muzunuz, Allah muhafaza o partinin teşkilat mensubusunuz, o partinin teşkilat mensubu olarak sizin genel başkanınız kimin aday olacağına ilişkin kendi iradesini koyamıyor. Bizimki öyle değil. Bizimki 'Yürüyeceğiz.' diyor yürüyor, bu kadar. Biz böyle şanslıyız."

"Önce enflasyonu yeneceğiz"

Şu anda enflasyonla mücadelenin bir numaralı alanları olduğunu, bundan etkilenen dar gelirlilerin mutlak bir şekilde rahatlatılması gerektiğini aktaran Bakan Nebati, "Önce enflasyonu yeneceğiz ama aynı zamanda önceliğimiz dar gelirlilerin ihtiyaçlarını giderecek adımlar atmak. Onlara gerekli desteği vermek ve onlarla birlikte her türlü yardımı ortaya koyacak destekleri sağlamaktır." dedi.

Bakan Nebati, ziyaretin ardından Develi ilçesine geçerek Sivasi Hatun Camisi'ni gezdi, yetkililerden caminin tarihi hakkında bilgi aldı.