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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batman'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret ederek, kentteki projelere ilişkin bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Şimşek, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Şimşek, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, iş insanları ve belediye başkanlarıyla da düzenlenen toplantılarda görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret ederek, kentteki projelere ilişkin bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Şimşek, burada partililerle bir araya geldi.

Bakan Şimşek, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, iş insanları ve belediye başkanlarıyla da düzenlenen toplantılarda görüştü.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Politika

Mehmet Şimşek Ekrem Canalp Batman Politika Haberler

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