Üye Girişi
Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilişkileri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Şimşek, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istediklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun "AB- Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, " Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, "AB- Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son rapora ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Avrupa Komisyonu'nun "AB- Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Şimşek, komisyon ve yüksek temsilci tarafından önerilen önlemlerin, teşvik edici ve olumlu gelişmelere işaret ettiğini kaydetti.

"Türkiye ve AB birlikte daha güçlü"

Şimşek, özellikle ekonomi, enerji ve ulaştırma konularında AB- Türkiye Yüksek Düzeyli Diyaloglarının yeniden başlatılması, ortaklık konseyi ve bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog toplantılarının kaldığı yerden devam etmesi, AB- Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin taslak müzakere çerçevesine ilişkin görüşmelerin yeniden canlandırılması, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki tüm sektörlerdeki faaliyetlerine yeniden başlamaya davet edilmesi, AB'deki Türk iş insanları, öğrenciler, Türk vatandaşları ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarının hafifletilmesi çağrılarına dikkati çekti.

"Türkiye ve AB birlikte daha güçlü" vurgusu yapan Şimşek, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Mehmet Şimşek Türkiye Avrupa Birliği Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Aralık ayı sözleri ve Aralık ayı mesajları! En güzel, anlamlı, Aralık ayı sözleri ve mesajları! 1 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Aralık Cuma Hutbesi! Rusya'da LGBT yasaklandı mı? LGBT Rusya'da suç mu, cezası nedir? Rafadan Tayfa kaldırıldı mı, neden yok? Rafadan Tayfa yayın akışında yok mu? 30 Kasım-1 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 30 Kasım-1 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Yarın okul var mı? 30 Kasım okullar tatil mi? Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI izle! Beşiktaş - Club Brugge maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi kapatıldı mı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi neden görevden alındı? Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 30 Kasım EXXEN spor canlı izle! Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu ne? Fenerbahçe grupta kaçıncı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title