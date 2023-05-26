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Haydi sandığa EVET'ler Recep Tayyip Erdoğan'a

Haydi sandığa EVET'ler Recep Tayyip Erdoğan'a

Politika Haberleri

Türkiye, Cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Türkiye, Cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, tüm vatandaşları sandığa davet ederek, "28 Mayıs'ta aynı sandıkta vefada, güvende, istikrarda, gayrette, hizmette, eserde, cesarette, liderlikte buluşalım. Sesimin ulaştığı herkesi, sandığa davet ediyorum. Haydi sandığa, evetler Recep Tayyip Erdoğan'a" dedi.

"Millet aşkı memleket sevdası, Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Altyapı, üstyapı, yol, köprü, havaalanı, demir yolu, hızlı tren, savunma sanayi, karadeniz doğalgazı, gabar petrolü, petrol, dış politika, diplomasi, kentsel dönüşüm, deprem konutları, sosyal devlet, okullar, üniversiteler, gençlik hizmetleri, uzay programı, Ayasofya, kız kulesi, yerli otomobil, kalkınma. Saymakla bitmez hizmet ve eserler. Ölçüye gelmez, millet aşkı, memleket sevdası. Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. 28 Mayıs'ta aynı sandıkta vefada, güvende, istikrarda, gayrette, hizmette, eserde, cesarette, liderlikte buluşalım. Sesimin ulaştığı herkesi, sandığa davet ediyorum. Haydi sandığa, evetler Recep Tayyip Erdoğan'a" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Türkiye Politika Haberler

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