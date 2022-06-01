Hayata entegrasyona engel yok - Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafında düzenlenen Engelsiz Piknik Etkinliği'nde, özel gençler gönüllerince bir gün yaşadı.

Üç yüz elliyi aşkın özel bireyve ailelerinin katılımları ile gerçekleştirilen organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Programda konuşan AK Parti Bursa İl Sosyal Politikalar Başkanı Kevser Öztürk; "Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına entegre olmasını istiyoruz" dedi.

Kızılay Altıntaş Tesisleri'nde gerçekleştirilen 'Engelsiz Piknik' etkinliğinin pandemi sonrası yapılan ilk etkinlik olduğunu aktaran Öztürk, "AK Partimizin özel bireylere yönelik ürettiği politikalarının temelinde engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama hiçbir 'engelle' karşılaşmadan entegrasyonu hedefi yatıyor. İktidarlarımız boyunca engelli vatandaşlarımızın geleceğini garanti altına almak için, evde bakım, meslek edindirme kursları gibi maddi tedbirleri almamıza ek olarak engelli vatandaşlarımızın hayata yüzde yüz katılımını da sağlamayı hedefledik. Bursa Sosyal Politikalar ekibi olarak hayata yüzde yüz katılım etkinlikler dizisinin pandemi sonrası başlangıcını 'Engelsiz Piknik' ile yaptık" dedi.

Yüzde yüz hayata entegrasyon etkinlikleri tüm yaz sürecek

Yaz aylarının gelmesiyle beraber etkinliklerin Bursa'nın dört bir yanında devam edeceği bilgisini veren İl Sosyal Politikalar Başkanı Kevser Öztürk; "Hayata yüzde yüz katılım ettinlikleri yaz aylarında tüm Bursa'da gerçekleştirilecek. Engellilerimizi piknikte, tiyatroda, denizde aklınıza gelen her yerde göreceksiniz. Bursa'daki tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini bekliyoruz. Orgarnizasyona katkı koyan Bursa Büyükşenir Belediyesi, Türk Kızılay Bursa ekipleri, Mudanya Engelliler Derneği ile Mudanya Ak Parti Teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika