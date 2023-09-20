Havza YEG, 2024 yılında yapacağı çalışmaları değerlendirdi

Havza Yerel Eylem Grubu (Havza YEG), 2023 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirerek, 2024 yılında yapacağı projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, ilçenin kalkınması için tüm sivil toplum örgütleri, kalkınma ajansları ve resmi kurumlarla iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, "İlçemizin kalkınması için tüm sivil toplum örgütlerimiz, kalkınma ajanslarımız ve resmi kurumlarımızla iş birliği içinde olacağız" dedi.

Havza Yerel Eylem Grubu (Havza YEG) bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Havza YEG'in 2023 yılı içerisinde yaptığı çalışmalar değerlendirilerek 2024 yılında yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Birçok projemizi hayata geçireceğiz"

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza YEG'in Yerel Kalkınma Stratejisi yürütücülüğünü yaptığını ve ilçeye önemli artılar kattığını ifade ederek, "Güzel projelere destek verildi ve verilmeye davam edilecek. İnşallah önümüzdeki dönemde ilçemiz için Havza YEG iş birliğiyle birçok projemizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, 2023 faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, "2024 yılında faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Havza YEG olarak kuruluş amaçlarımız doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Havzamızın kalkınması için tüm sivil toplum örgütlerimiz, kalkınma ajanslarımız ve resmi kurumlarımızla iş birliği içinde olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2023 faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve 2024 yılı için ön görülen faaliyet ile projeler hakkından görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya ilçe idare amirleri katıldı. - SAMSUN