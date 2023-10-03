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Havza Kaymakamı Cengiz Nayman Veda Etti

Çorum Vali Yardımcılığına atanan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vedalaştı. Nayman, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, Havza'yı çok sevdiğini ve görevini bir Havzalı gibi yaptığını ifade etti. Vedalaşma programında Nayman'a kurum amirleri ve muhtarlar tarafından hediyeler verildi.