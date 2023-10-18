Havza'da İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırıyı Protesto

Havza ilçesindeki sivil toplum örgütleri ve belediye başkanı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti. Dua eden ve açıklama yapan temsilciler, saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya Samsun'un Havza ilçesinde tepki gösterildi.

Havza Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Yunus Emre Derneği, İlim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İHH, Havza Ülkü Ocakları, Anadolu Gençlik Derneği ve İnsani Yardım Derneği Havza temsilcilikleri tarafından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

Kevser Camisi önünde bir araya gelen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Havza Eğitim-Bir-Sen temsilcisi Halit Gökçe, el-Ehli Baptist Hastanesine İsrail'in saldırısını protesto açıklamasını okudu.

Gökçe, "Burada sayımız değil önemli değil, önemli olan niyetimiz ve yapılan insanlık suçu olan saldırıyı kınama iradesini ortaya koymaktı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.