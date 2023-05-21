Havza'da afad kurbanı programları yapıldı

Havza ilçesinde Celil, Şehyeler ve Çamyatağı mahallelerinde afad kurbanı programları yapıldı. Programlara AK Parti'den Samsun milletvekili seçilen Ersan Aksu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve diğer isimler katıldı. Ayrıca, ziyaretlerde Havza'nın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na büyük destek verdiği belirtildi.

Havza ilçesinde Celil, Şehyeler ve Çamyatağı mahallelerinde afad kurbanı programları yapıldı.

Afetlerden korunmak için üç mahallede yapılan afad kurbanı programlarına, resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti'den Samsun milletvekili seçilen Ersan Aksu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin katıldı.

Belediye Başkanı Özdemir, çiftçilere bereketli bir tarım sezonu diledi.

Aksu da çiftçilere afetsiz bir tarım sezonu dileyerek, "Rabbim niyetlerinizi kabul eylesin. Hasadınız bol bereketli ve bol kazançlı olsun." dedi.

Üç mahalledeki programlara katılanlar, daha sonra Boyalı, Çelikalan, Belalan, Yeşilalan, Erikbelen, Hecinli, Çakıralan, Ilıca ve Aslançayırı mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Aksu ve Özdemir, Havza'nın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na büyük destek verdiğini belirterek, 28 Mayıs'ta tekrarlanacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oranda destek vereceklerine inandıklarını vurguladı.

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