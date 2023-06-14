Havsa Belediye Başkanı Atatürk rölyefi tartışmalarına yanıt verdi

Edirne'nin AKP'li Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçe girişine konulan Atatürk rölyefine yönelik eleştirilere "Ben konunun daha çok siyasileştiği görüşündeyim. Atamızı her zaman ilçemizin girişine taşıyalım istedik ama konu farklı yerlere çekildi, üzgünüz. Daha güzelini projelendirebilirsek, projelendirebileceğimize de inanıyorum. Değiştirebiliriz, neden değiştirmeyelim" dedi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, bugün göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Balkan, ilçe girişine konulan ve Atatürk'e benzemediği eleştirisi yöneltilen rölyefle ilgili tartışmalara ilişkin şöyle konuştu:

"KONUNUN DAHA ÇOK SİYASİLEŞTİĞİ GÖRÜŞÜNDEYİM"

"Bu projelerde şöyle bir sıkıntı olduğunu sonradan fark ettim. Bu gördüğünüz ebatlarda Atatürk Türkiye'de 3-4 tane var ve yakın çekime girdiğinizde, bir tane Akdeniz'de var, bir tane İzmir'de var. Çeşitli açılardan baktığınızda şekiller farklı görünebiliyor. Fotoğrafın kendisi 1937 yılında Atatürk'ün artık rahatsızlığının ilerlediği dönemde Lüleburgaz'da çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafı anlamlı olsun Trakya'da çekilmiş diye koyalım istedik ama yaparken beğenenler oldu, çok fazla beğenmeyenler oldu. Ben konunun daha çok siyasileştiği görüşündeyim. Özellikle muhalefet partisi çok sahiplenmiş durumda. Gel gelelim böyle çalışmaları var mı bugüne kadar ben görmedim. İlçe girişinde, çıkışında anıtlar yapıyoruz ama Atatürk'ün kendine yakışan bir rölyefini, büyük heykelini görmedim. Ben güzel olsun, Atamızı her zaman ilçemizin girişine taşıyalım istedik ama konu farklı yerlere çekildi, üzgünüz. Daha güzelini projelendirebilirsek, projelendirebileceğimize de inanıyorum. Değiştirebiliriz, neden değiştirmeyelim?"