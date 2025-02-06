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Hatipoğlu, Ulaştırma Bakanı ile Eskişehir Ulaştımasını Görüştü

Hatipoğlu, Ulaştırma Bakanı ile Eskişehir Ulaştımasını Görüştü
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmede Eskişehir'in ulaşım altyapısının güçlendirilmesi konularını ele aldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek şehrin ulaşımıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Milletvekili Hatipoğlu, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Eskişehir'in ulaşım altyapısını güçlendirmek adına Bakan Uraloğlu ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Milletvekili Hatipoğlu, Seyitgazi-Alpu yolunun en kısa sürede tamamlanması ve ulaşım ağını daha da geliştirecek kuzey çevre yolunun yatırım programına alınması konularını ele aldıklarını açıkladı. Milletvekili Hatipoğlu, Eskişehir'e gösterdiği ilgi ve desteği için Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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