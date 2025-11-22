Haberler

Hatimoğulları'ndan Tarihi Komisyon Kararına Değerlendirme
Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararını, Cumhuriyetin kurucu partisinin bu sürece yaklaşımını eleştirerek değerlendirdi ve barış çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin, "Bu ülkenin yani Cumhuriyetin kurucu partisinin adaya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntüyle karşılanmıştır." dedi.

Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Nöroçeşitliler ve Eşit Yurttaşlık Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, çalıştayda otistik bireyler, anneler, babalar, uzmanlar ile aktivistlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını söyledi.

Türkiye tarihinde çok önemli bir gelişmeye dün tanıklık ettiklerini vurgulayan Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir karara imza attığını belirtti.

Hatimoğulları, alınan kararın, Türkiye'deki 86 milyona armağan edecekleri bir sonuca vesile olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Bu gerçekten tarihi bir karar ama üzülerek ifade etmeliyim ki bizler bu karara komisyona üye olan tüm milletvekili ve siyasi partilerle birlikte bir oy birliğiyle varmak isterdik ama öyle olmadı, oy çokluğuyla bu karar çıktı. Bu ülkenin yani Cumhuriyetin kurucu partisinin adaya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Bizler, hangi partiye mensup olunursa olunsun, hangi ideolojiden besleniyor olursak olalım Kürt sorununun çözümü barış ve demokratik toplum inşasını en ön plana koymak gibi tarihi bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyayız. Bu süreç hiç kimsenin ve hiçbir siyasi partinin çıkarlarına ya da iktidarlarını korumalarına ya da iktidar olmalarına araç haline dönüştürülecek bir süreç değildir. Ayrı bir süreçtir. Bugüne kadarki bütün deneyimlerden farklı olarak son derece özgün ilerlemektedir."

"Terörsüz Türkiye" sürecine karşı çıkanlara çağrıda bulunan Hatimoğulları, "Ne olursa olsun elimize geçmiş bu tarihi fırsatı onurlu bir barış ve demokratik bir çözümle taçlandırmak zorundayız. Hiç kimsenin bundan kaçma lüksü ve hakkı yoktur. Bizler bir kez daha bu kararın kalıcı bir barışa vesile olmasını ümit ediyoruz. Kürt sorununun çözülmesiyle ilgili herkesi olanca gücüyle katkı vermeye bir kez daha davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Politika
Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Biri bana Kürt sorununu tam olarak açıklayabilir mi? Eğitimde ana dil isteği dışında bu ülkede şu anda Kürtlerin erişemediği bir hak kaldı mı? Ayrıca, bu ülkede yalnızca Kürtlerin mi hakkı yeniyor? Lazlar, Çerkesler, Pomaklar, Romanlar… Neden onlarla ilgili bir şey yapılmıyor? Varsayalım ki Apo hapisten çıktı, Kürtler hangi hakka kavuşmuş olacaklar? Lütfen bilgisi olanlar hakaret etmeden bilgi ve düşüncelerini paylaşsın.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
