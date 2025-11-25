Hatimoğulları, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz, Komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenlemeler sürecine hızla geçiş yapılması ve bu parlamentonun en tarihi görevlerinden biri olan bu süreci ileriye taşıyabilmesi açısından yasal düzenlemelerin ve hukuki düzenlemelerin acilen yapılmasıdır." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısında, kadınların şiddet gördüğünü, 2025'in son 10 ayında 235 kadının katledildiğini, 247 şüpheli kadın ölünün gerçekleştiğini ileri sürdü.

"Kadın cinayetlerinden" örnekler veren Hatimoğulları, "Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler. Kadınların en temel yaşam güvencelerinden birisi olan İstanbul Sözleşmesi'ne acilen geri dönülmelidir." diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerine değinen Hatimoğulları, her yıl olduğu gibi, bu yıl da bütçede kadınların olmadığını, iktidarın, kadını toplumsal bir özne olarak değil, aile içinde anne, eş, evlat rollerine sıkıştırılmış bir figür olarak gördüğünü savundu.

Hükümetin kadınlara yönelik politikalarını eleştiren Hatimoğulları, "Kadının adının bakanlıktan silinip, aile bakanlığının bir alt başlığı haline getirilmesini asla kabul etmiyoruz. Bizim açımızdan tek çözüm, bağımsız bir kadın bakanlığının kurulmasıdır." ifadesini kullandı.

Kadınların karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerini sıralayan Hatimoğulları, "Eşit işe eşit ücret politikaları uygulanmalı. Kadın istihdamını arttıracak kontenjanlar oluşturulmalı. Ücretsiz meslek edindirme programları oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalı. Çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetleri kamusal ve ücretsiz olmalı. Güvencesiz tüm işlere müdahale edilmeli. Göçmen ve yaşlı kadınlara özel bir güvence sağlanmalı. Kadın girişimciler için vergi muafiyeti getirilmeli ve hibeler arttırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Hatimoğulları, heyette yer alanlara teşekkür etti.

Komisyon'un İmralı'da çok önemli bir görüşme yaptığını dile getiren Hatimoğulları, "Bu görüşme, Türkiye'nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan, yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme, Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir." görüşünü paylaştı.

Görüşmede, Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmelerin yapıldığını, kuzeydoğu Suriye özeli ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifin ortaya konulduğunu belirten Hatimoğulları, "Bu görüşmede, barışın sağlanmasını, komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapılmıştır." dedi.

Hatimoğulları, dün itibarıyla "tarihi bir adım atıldığını" belirterek, bu sürecin başarıya ulaşmasının yolunun, iktidar ve muhalefetin, süreci tam, açık ve cesurca sahiplenmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Komisyonda temsili bulunan partilerin İmralı'ya giden komisyonda yer almasını istediklerini aktaran Hatimoğulları, "Ama olmadı. Bu konuda eleştirel değerlendirmelerimizi yaptık." diye konuştu.

"Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz"

DEM parti olarak bu süreçte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların farkında olduklarını ancak iktidar, muhalefet ve devletin de sorumluluğunun büyük olduğunu savunan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bu yolun ilerleyebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır. Barış bir tarafın çabasıyla değil, hepimizin ortak iradesiyle gerçekleşebilir. Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz, Komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenlemeler sürecine hızla geçiş yapılması ve bu parlamentonun en tarihi görevlerinden biri olan bu süreci ileriye taşıyabilmesi açısından yasal düzenlemelerin ve hukuki düzenlemelerin acilen yapılmasıdır."

Konuşmasının ardından Hatimoğulları, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin İmralı'da yapılan görüşme ve Komisyonun bundan sonraki çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Hatimoğulları, "Gerçekten tarihi ve herkesin beklediği bir görüşmeydi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

Parti olarak tutanakların herkese açık olmasını istediklerini dile getiren Hatimoğulları, "Bunun kararı Komisyonda alınacak. Bizlerin önerisi, oradakilerin olduğu gibi bütün tutanakların, Türkiye kamuoyunun görebileceği bir şekilde paylaşılmasını isteriz." dedi.

Öte yandan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sinevizyon gösterisi yapıldı. Milletvekillerinin oturduğu sıralarda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen partili kadınlar oturdu.