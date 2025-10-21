Haberler

Hatimoğulları: Asgari Ücret Yoksulluk Sınırının Yarısı Olmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, asgari ücretin en azından yoksulluk sınırının yarısı olarak belirlenmesi ve yılda 4 kez zam yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de yaşayan farklı halkların birliği için atılan adımları desteklediğini ifade etti.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) tutuklu eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında verdiği kararları anımsatarak, her iki siyasetçinin de serbest bırakılması gerektiğini savundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecini, Türkiye'nin elinde tarihi bir fırsat olarak nitelendiren Hatimoğulları, DEM Parti olarak bu tarihi fırsatı çok önemsediklerini belirtti. Herkesin görev ve sorumluluklarının belli olduğunu dile getiren Hatimoğulları, yasal düzenlemeler başta olmak üzere somut adımlar evresine ivedilikle girilmesi ve güven artırıcı adımların atılması gerektiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına değinen Hatimoğulları, "Komisyonun önümüzdeki süreçte somut adımlara yoğunlaşması, tekil, özgür, bütüncül geçiş yasalarının çerçevesinin bir an önce çizilmesi, 2026 yılı bütçesi Genel Kurul'a gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması hem güven artıracaktır hem bu sürecin başarıya ulaşması için son derece ön açıcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretine ve Meclisin resmi hesabından yapılan paylaşıma işaret eden Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Meclisin resmi hesabından diğer diller gibi Kürtçe bir paylaşım yapıldı. Önemlidir, anlamlıdır. Meclis resmi hesabı Kürtçe paylaşım yapınca Türkçeye veya başka bir dile halel mi geldi? Ülke bölündü mü? Hayır, tam tersi bu ülkede yaşayan milyonlar, Kürtü tanımış oluyor, ana dillerine saygı göstermiş oluyor. Tam da iç barıştan kastımız olan, bu ülkede yaşayan Kürtüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Alevisiyle, Hristiyanıyla, yani bütün farklı halkların ve inançların bütünleştiği bir toplumsal birlik ve beraberlik oluşuyor. Cumhuriyet'i demokrasiyle, Kürt halkını demokratik bir cumhuriyet idealine yaklaştırmaktan hiç kimse kaybetmez. Tam tersi toplum kazanır, demokrasi kazanır. Irkçılar, ırkçılıktan siyaset devşirenler bu adımlarda kaybeder."

"Geçen bütçeye oranla faiz giderlerinde yüzde 40 artış var"

Hatimoğulları, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifine eleştirilerde bulundu.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirme yapan Hatimoğulları, "Bu bütçe yoksulluk ve sefalet bütçesidir. Bakın 2026 bütçesinden sadece faize 2 trilyon 742 milyar lira ayrılmış. Bu demek oluyor ki bütçenin yaklaşık yüzde 15'i faize gidecek. Yani ödediğiniz her 100 liralık verginin 15 lirası faize gidecek. Geçen bütçeye oranla faiz giderlerinde yüzde 40 oranında bir artış var." görüşlerini dile getirdi.

Türkiye'de çalışanların neredeyse yarısının asgari ücret aldığını, açlık sınırının 27 bin 970 lira, yoksulluk sınırının 91 bin 109 lira, asgari ücretin ise 22 bin 104 lira olduğunu söyleyerek, "Asgari ücret, en azından yoksulluk sınırının yarısı olacak şekilde belirlenmeli ve yılda 4 kez zam yapılmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini eleştiren Hatimoğulları, "Tezkereci anlayış, güvensizliği artırmaktan başka hiçbir sonucu açığa çıkaramaz. Tezkere siyaseti, 27 Şubat ruhuna uymuyor, uyamaz." ifadesini kullandı.

