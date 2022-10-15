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Hatay politika haberi: Mustafa Sarıgül'den "Türkiye'nin 82. ili İskenderun olsun" önerisi

Politika Haberleri

Hatay politika haberi: Mustafa Sarıgül'den 'Türkiye'nin 82. ili İskenderun olsun' önerisi

Hatay haber: Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin 82. ilinin İskenderun olması önerisinde bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin 82. ilinin İskenderun olması önerisinde bulundu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Sarıgül, Türkiye'nin bir çok ilinden İskenderun'un daha büyük olduğunu ve ekonomik canlılık bakımından il olmayı hak ettiğini belirterek, "İskenderun, bugün birçok il olan yerden daha da büyük, daha da önemli bir konumdadır. Anadolu'yu canlandırmamız lazım. Anadolu'yu canlandırmanın en önemli yerlerinden bir tanesi de hak etmiş olan İskenderun'u inşallah 82. ilimiz yapmayı öneriyoruz. Kaldı ki 100 tane il olmasını arzu ediyoruz. Bunlar üzerinde partimiz yoğun olarak çalışma yapıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin nasıl yönetildiği konusunda basın mensuplarından gelen soruyu da cevaplandıran Sarıgül, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, geçmişte benim göreve getirdiğim bir arkadaşımdır. Pandemi nedeniyle belediye başkanları yeteri kadar çalışma yapamadılar, şimdi dönemleri başladı. Belediye başkanlarının karnesini 5 yılda bir halk verir. Ben bu konuda şahsi olarak bir şey söylemek istemiyorum. İstanbul halkı bir buçuk sene sonra gereğini yapacaktır" dedi.

Daha sonra gençlerle buluşan Sarıgül, onların sorularını yanıtladı. Sarıgül'e programlarında, TDP Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Rıza Nerse ile partisinin il ve ilçe başkanları da eşlik etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Sarıgül İskenderun Türkiye Hatay Politika Haberler

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