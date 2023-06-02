Hatay Milletvekili Can Atalay TBMM'de Yemin Töreni Olmasına Rağmen Hukuksuz Biçimde Cezaevinde Tutuluyor
Politika Haberleri
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'dan Milletvekili seçilen ve Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi. TİP'ten yapılan açıklama şöyle: 'Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük!'
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Twitter hesabından "Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük" açıklamasını yaptı.
TİP, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'dan Milletvekili seçilen ve Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi. TİP'ten yapılan açıklama şöyle:
"Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük!"