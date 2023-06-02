Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatay Milletvekili Can Atalay TBMM'de Yemin Töreni Olmasına Rağmen Hukuksuz Biçimde Cezaevinde Tutuluyor

Hatay Milletvekili Can Atalay TBMM'de Yemin Töreni Olmasına Rağmen Hukuksuz Biçimde Cezaevinde Tutuluyor

Politika Haberleri

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'dan Milletvekili seçilen ve Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi. TİP'ten yapılan açıklama şöyle: 'Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük!'

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Twitter hesabından "Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük" açıklamasını yaptı.

TİP, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'dan Milletvekili seçilen ve Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi. TİP'ten yapılan açıklama şöyle:

"Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük!"

Kaynak: ANKA / Politika

Ali Can Atalay Milletvekili Hatay Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title