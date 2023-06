Hatay Milletvekili Can Atalay TBMM'de Yemin Töreni Olmasına Rağmen Hukuksuz Biçimde Cezaevinde Tutuluyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'dan Milletvekili seçilen ve Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi. TİP'ten yapılan açıklama şöyle: 'Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük!'