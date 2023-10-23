Hatay hudut hattında silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay hudut hattında yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Hudut kartallarının yaptığı operasyonda 193 bin adet captagon uyuşturucu madde, 3 adet makineli tabanca, 6 adet tabanca ve 5 adet boş şarjör bulundu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay hudut hattında yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Hatay hudut hattında 193 bin adet captagon uyuşturucu madde, 3 adet makineli tabanca, 6 adet tabanca, 5 adet boş şarjör ele geçirdi" denildi.