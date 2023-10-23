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Hatay hudut hattında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay hudut hattında yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Hudut kartallarının yaptığı operasyonda 193 bin adet captagon uyuşturucu madde, 3 adet makineli tabanca, 6 adet tabanca ve 5 adet boş şarjör bulundu.