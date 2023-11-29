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Hatay'da yasa dışı yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı

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Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Reyhanlı kara yolunda durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden polis, şüpheli Z.E'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen Z.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yabancı uyruklular da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Politika

Emniyet Müdürlüğü Antakya Suriye Hatay Suriye Göçmen Kaçakçılığı Adliye 3. Sayfa Politika Haberler

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