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Hatay'da yağma, silahlı tehdit ve mala zarar verme şüphelileri tutuklandı

Politika Haberleri

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen yağma, silahlı tehdit ve mala zarar verme olaylarının şüphelileri olan K.F.B. ve A.D. isimli 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Hatay'da yakalanan yağma, silahlı tehdit, mala zarar verme olaylarının şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-15 Ağustos tarihlerinde İskenderun ilçesi Hürriyet, Savaş ve Buluttepe Mahallelerinde meydana gelen yağma, silahlı tehdit ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması-mala zarar verme olaylarının şüphelileri K.F.B. ve A.D.'yı yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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