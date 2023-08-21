Hatay'da yağma, silahlı tehdit ve mala zarar verme şüphelileri tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen yağma, silahlı tehdit ve mala zarar verme olaylarının şüphelileri olan K.F.B. ve A.D. isimli 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.