Hatay'ın Dikmece köyünde tarım arazileri ve zeytinliklerin üzerine yapılmak istenen TOKİ konutları için verilen acele kamulaştırma işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Hatay'da TOKİ konutları için yapılan kamulaştırma işlemi durduruldu

DİLAN KUTLU

Hatay 3. İdare Mahkemesi, Hatay'ın Dikmece köyünde tarım arazileri ve zeytinliklerin üzerine yapılmak istenen TOKİ konutları için verilen acele kamulaştırma işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. İş makinalarının köylülerin tarım arazilerindeki çalışmaları devam ederken köylüler, 29 Temmuz'dan bu yana kamulaştırmalara karşı köy meydanında nöbet tutuyor.

Hatay'ın Dikmece köyünde yaşayan yurttaşlar; tarım arazileri ve zeytinliklerinin üzerindeki acele kamulaştırma ve el koyma kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Cumhurbaşkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 25 Eylül'de dava açmıştı.

Hatay 3. İdare Mahkemesi, tarım arazileri ve zeytinliklerin üzerine yapılmak istenen TOKİ konutları için verilen acele kamulaştırma işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. ANKA Haber Ajansı, bu süreçte Dikmecelilerin mücadelelerini kamuoyuna duyurmuştu.

Mahkemenin kararında "Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, dava konusu işlemin niteliği itibariyle uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek olması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süreleri geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına... oybirliğiyle karar verildi" denildi.

NE OLMUŞTU?

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından deprem bölgesi Hatay'da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başlandı.

TOKİ'nin kalıcı konut yapması için Hatay'ın Antakya ilçesinin Dikmece köyü arazisinin bir bölümü için kamulaştırma kararı alınmış, Jandarma eşliğinde iş makinaları ile köylülerin tarım arazilerine girilmişti. Arazilerine iş makinalarının girmesine engel olmaya çalışan köylüler darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Dikmeceliler köylerinde STK'ların ve siyasi partilerden milletvekillerinin de olduğu Büyük Buluşma için 26 Ağustos tarihinde bir araya gelmişti. Köylüler, 29 Temmuz'dan bu yana kamulaştırmalara karşı köy meydanında nöbet tutarken iş makinalarının tarım arazilerindeki çalışmaları da devam ediyor.

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