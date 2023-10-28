Hatay'da tarihi eser ve silah ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan bir operasyonda şüpheli şahsın evinde çok sayıda tarihi eser, silah ve mühimmat bulundu. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemeler arasında tabancalar, av tüfekleri, tarihi eserler ve mühimmat bulunuyor. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; çok sayıda tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 4 tabanca, 8 av tüfeği, 22 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 5 tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük, 300 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 275 tabanca şarjörü, 272 çift tabanca kabzası, 340 adet 9 mm fişek, 105 7.65 mm fişek, bin adet 9 mm kuru sıkı fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY