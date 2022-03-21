AK Parti'li Eronat: Büyük Türkiye hamlesi kadın olmadan olmuyor

AK Parti Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kadınların üretim konusunda çok ciddi gayretleri olduğunu belirterek, "Büyük Türkiye hamlesi kadın olmadan olmuyor" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' etkinlikleri kapsamında Hatay Antakya'daki bir otelde 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbalidir' toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, AK Parti Hatay İl Koordinatörü Canan Baran İzgi, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş, AK Parti Hatay Milletvekilli Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ve AK Parti Kadın Kolları Hatay İl Başkanı Zehra Eren'in yanı sıra, ilçe belediye başkanları, kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce kadın katılım gösterdi.

Konuşmaların ardından AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez'in moderatörlüğünde, devletten aldıkları desteklerle yeni istihdam alanları oluşturan kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.