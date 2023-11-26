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Hatay'da Firari Zanlılar Tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan 2 firari zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Ö.B. ile uyuşturucu bulundurma suçundan aranan A.G'yi gözaltına aldı. Zanlılar, adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan 2 firari zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Ö.B. ile uyuşturucu bulundurma suçundan aranan A.G'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay Adliye Suç Hukuk Politika Haberler

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