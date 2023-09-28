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Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 10 iş yeri, 1 ev ve 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara, cinsel içerikli ürün ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.