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Hatay'da Depremzedelere 101 Bin Konut Teslim Edildi

Hatay'da Depremzedelere 101 Bin Konut Teslim Edildi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da depremzedelere bu zamana kadar 101 bin konut teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca, hükümetin deprem sonrası bölgenin yeniden inşası için sürekli çalıştığını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da bu zamana kadar dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 101 bin konutun depremzedelere teslim edildiğini belirterek, bu yıl sonuna kadar da 453 bin bağımsız bölümün tamamlanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da katıldıkları TOKİ konutları töreninden sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "2 yıl önce bu coğrafyada 800 yılda ilk kez bu kadar ağır bir felaket yaşandı. Bu kadar ağır yıkım oldu. Felakette 53 bin 750 canımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kalan depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması konusunda devletçe ve milletçe eskisinden daha güçlü ayağa kalmak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Depremin ilk zamanlarında büyük fiziki bir yıkımın olduğunu belirten Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Şimdi 11 ilin yeniden kurulduğunu, modern şehirlerin ortaya çıktığını görmek içimizdeki umutları yeşertiyor. ve depremde büyük acılar çeken, yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını hafifletmek için hükümet olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Birinci görevimiz yıkıntıları kaldırıp, bölgenin yeniden ayağı kaldırılmasıydı. Geride kalan 2 yıl içinde işlerin büyük bir bölümü tamamlanma yolunda ilerliyor. 101 bin konutu 2 yılda tamamlayabilmek, bütün altyapısını, üstyapısını yapmanın dünyada eşi benzeri yoktur. Bu yıl sonuna kadar da 453 bin bağımsız bölüm yeniden yapılmış olarak depremzedelere sunulmuş olacak. Ticari mekanlar verilmiş olacak. 1.5 yıl içinde depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinden yeniden doğmuş şehirler olacak. İnşallah böyle bir felaketi daha görmeyiz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, "2 yıl önce yaşadığımız çok elim hadiseden sonra tüm millet olarak süratle bu konudaki acıları hafifletmek için, acılara çare olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün faaliyetler günü güne takip ediliyor. Tabii burada çok canlar kaybettik. Onların hiçbirini yerine getiremeyiz. Tüm ailelerimize başsağlığı diliyorum. Ailelerimiz zor günler geçirdiler. Onları anlamamız, onlara sabır göstermemiz lazım. Bütün kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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