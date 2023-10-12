Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ile Belen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine üye oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ile Belen ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlenen terör örgütü 3 DEAŞ ve El Kaide üyesinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler İskenderun ile Belen ilçelerinde saklandıklarını tespit ettiği terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi F.H, D.E, A.C'yi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.