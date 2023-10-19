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Hatay'da asayiş uygulaması: 2 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yapılan asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı, 103 uyuşturucu etkili hap ve 73 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, 23 araca 113 bin 306 lira ceza kesildi ve 3 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi.