Hatay'da asayiş uygulaması: 2 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yapılan asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı, 103 uyuşturucu etkili hap ve 73 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, 23 araca 113 bin 306 lira ceza kesildi ve 3 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 25 noktada uygulama yaptı.
Uygulamada, aranan 2 kişi yakalandı, 103 uyuşturucu etkili hap ve 73 gram esrar ele geçirildi.
23 araca 113 bin 306 lira ceza kesilen denetimlerde, 3 araç trafikten men edildi, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Kaynak: AA / Politika