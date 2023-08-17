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Hatay'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar sonucunda, 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.E. ve 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B.'yi gözaltına aldı.

Hatay'da 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs ile hırsızlık suçundan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 7 ayrı dosyadan 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.E. Defne Harbiye Mahallesinde bulunan ikametinde, hırsızlık suçundan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. ise Antakya Saraykent Mahallesinde bulunan çalıştığı işyerinde yakalandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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