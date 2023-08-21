Hatay'da araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Gaziantep'ten Hatay'a uyuşturucu madde götüreceği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 57.60 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından arama yapılan bir aracın vites kutusundan uyuşturucu çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde bir aracın Gaziantep ilinden Hatay'a uyuşturucu madde götüreceği tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri havaalanı kavşağında aracı durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada vites kutusunun içerisine zulalanmış 57.60 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ö., M.E.Ş. ve B.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - HATAY