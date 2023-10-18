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Hatay'da 68 düzensiz göçmen yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı

Hatay'da yapılan huzur uygulamasında, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.