Hatay'da 630 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, İskenderun Kocatepe Mahallesinde bir araçta 630 paket kaçak sigara bulundu. Şahsa idari para cezası uygulanırken, kanuna muhalefetten işlem yapıldı.
Hatay'da polis ekipleri tarafından 1 araçta yapılan aramada 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada; İskenderun Kocatepe Mahallesinde R.K. nin aracında 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahsa trafik yönünden idari para cezası uygulanmış ayrıca 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika