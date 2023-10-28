Hatay'da bir suçu gizlemek amacıyla öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Hassa ilçesinde bir adreste saklandığını belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.