Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 130.000 Konut Anahtar Teslimi Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Törende, yeni konutların bölgedeki ihtiyaçları karşılayacağı vurgulandı ve konut projelerinin toplum ve ekonomik kalkınma üzerindeki olumlu etkileri ele alındı. Katılımcılar konut teslimlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.
HATAY Cumhurbaşkanı Erdoğan, 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika