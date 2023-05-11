Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2023 yılı mayıs ayı toplantısı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Medcities organizasyonuna üyelik onaylandı ve 2022 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri kabul edildi. Ayrıca, 15 ilçede yapılacak geçici yapılar için yapım şartları belirlendi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Meclisi, 2023 yılı mayıs ayı toplantısı EXPO alanında bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapıldı.

HBB Başkanvekili Fedai Yücedal yönetiminde yürütülen meclis toplantısında 68 gündem ve 1 ek olmak üzere toplam 69 madde görüşüldü.

Toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz'de yer alan belediyelerin oluşturduğu 'Medcities' organizasyonuna üyeliği meclis tarafından onaylandı. Toplantının devamında, Hatay Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edilirken; depremlerin ardından oluşan artçılar sonucunda barınma ve ticari faaliyetlerin geçici olarak yürütülebileceği yer ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 15 ilçe sınırları içerisinde yaptırılacak geçici yapılar ile ilgili yapım şartları kabul edildi.

Bir sonraki HBB Meclis toplantısı, 8 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.