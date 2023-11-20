Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin etkili olduğu bölgelerde vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Savaş, ayrıca taş ocaklarına izin verilirken çöp sahasının genişletilmesine izin verilmediğini ve Hatay'ın altyapıya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesinde Kapısuyu, Vakıflı, Hıdırbey, Yoğunoluk, Eriklikuyu, Mızraklı ve Uzunbağ Mahallesi muhtarları ve vatandaşları ile bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, son 3-4 aydır özellikle depremin yıkıcı etkisinin daha fazla olduğu bölgelere, siyaset için değil vatandaşların dertlerini öğrenmek ve sıkıntılarını çözmek için ilçe ilçe, mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Savaş, şehri terk etmeyerek hayata tutunmaya ve Hatay'ın yeniden varoluşuna katkı sağlayan esnaf ve çiftçileri de unutmadıklarını sözlerine ilave etti.

"İKTİDARA TESLİM EDİLEN HER YER, FELÇ OLMAYA MAHKUMDUR"

"HBB Başkanı iktidar partisinden olsun yoksa şehre hizmet gelmez" söylentisinin yaygınlaştırılarak bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Savaş, Hatay'da şu anda zaten belediyelerin çoğunluğunun yıllardır iktidar partili başkanlar tarafından yönetildiğini hatırlattı.

Başkan Savaş, "Onlar bu ilçelerimize hiçbir şey yapmamışlar. Bizim ödediğimiz vergilerin karşılığını bize fitre zekat gibi göndermişler. Buna bile ses çıkarmamışlar. Antakya Belediyesi 9 yıl boyunca bir kentsel dönüşümü bile beceremedi. Bu iktidara teslim edilen her yer, felç olmaya mahküm, bunu açıkça görüyoruz" dedi.

"BİZE İZİN YOK AMA TAŞ OCAKLARINA VAR"

Son dönemlerde Hatay'da maden ocakları, taş ocakları, deniz dolgusu gibi birçok işletmenin başvurularında "ÇED raporuna gerek yoktur" denildiğini hatırlatan Savaş, şunları söyledi:

"Bu iktidar bize yıllarca çöp sahasının genişletilmesi için yaban hayatını koruma nedeniyle izin vermedi.

Oysa şimdi bizim genişletmek için izin istediğimiz alanlara taş ocağı izinleri verildi. Demek ki bu konularda politik düşünmemek gerekirmiş. Neden bu zamana kadar bize şaşı bakılarak büyükşehrin 'çöp depolama alanı'nın genişletilmesine müsaade edilmedi. Bize izin yok ama taş ocaklarına var. Hatta güçlü insanlar, ÇED raporu olmadan denizi de doldurdu, ormanı da yok etti, sanayi alanına da işgal etti. Tüm dünya, insan sağlığına ve çevreye daha fazla önem verirken bizde ise kararlar bu kadar kolay alınmamalı."

"77 PROJEYİ DÜNYA BANKASINA SUNDUK"

Depremin sadece yeryüzünde değil, yeraltında da büyük hasarlara yol açtığını vurgulayan Savaş, " Hatay'ın her noktası için hazırladığımız, 1 milyar 303 milyonluk 77 tane projeyi Dünya Bankasına sunduk. Buradan gelecek krediyi şehrimizin altyapısından üstyapısına kadar ihtiyaç duyulan alanlarda kullanacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına deprem illeri arasından en fazla proje veren biziz. Çünkü biz yıllardır şehrimizin tamamı için projeler hazırlıyoruz" dedi.

İller Bankasına 3-4 yıl önce verilen projeleri, acil ihtiyaç özelliklerine göre belli bir sıraya koyduklarını aktaran Savaş, "Kurumda, tarafımıza olumlu sonuçlar verildiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Şu bir gerçek ki Hatay daha yeni, büyükşehir belediyesi oldu. Şehrin çok fazla altyapıya ihtiyacı var. Hatay 'özel afet bölgesi' ilan edilirse destekler artar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"DEPREM, SİYASETE ALET EDİLMEMELİ"

Hükümet tarafından inşa edilen konutların ihtiyacın çok altında olduğunu vurgulayan Savaş, yurt dışından gelenlerin Hataylıların arsa veya konut hisselerini yok pahasına satın aldığına, hükümetin her alanda maliyet artışlarını kontrol etmesi gerektiğine dair uyarılarda bulundu.