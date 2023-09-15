Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan'da Vatandaşlarla Buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kırıkhan'da Gündüz, Karaelmaslı, Söğütlüöz, Çamsarı ve Kangalı Mahallelerinde vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflar ile buluştu. Savaş, iç göçler sebebiyle bazı ilçelerde nüfusun aniden arttığına dikkat çekti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kırıkhan'da Gündüz, Karaelmaslı, Söğütlüöz, Çamsarı ve Kangalı Mahallelerinde vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflar ile buluştu.

Mahalle ziyaretleri çerçevesinde konuşan Savaş, iç göçler sebebiyle bazı ilçelerde nüfusun aniden arttığına dikkat çekti.

Deprem nedeniyle HATSU'nun iş yükünün arttığını kaydeden Savaş, "Bir de üstüne yıkım ekiplerinin altyapıya verdiği zararları onarmaya çalışıyor. Suyumuz ucuz olduğu için tarımsal sulamada tercih edilmesi su sorunlarının yaşanmasına sebep oluyor. Bu sorunları sabırla yavaş yavaş çözüme kavuşturacağız. Hatay'da kim ne kadar çok çalışırsa çalışsın, HATSU kadar çalışan başka bir kurum yok." açıklamalarında bulundu.

Numarataj konusundaki sıkıntıların sorumluluğunun İçişleri Bakanlığına ait olduğunu hatırlatan Savaş, "Bu konuyla ilgili pek çok sorun var. Bazı aksaklıklar da Nüfus Müdürlüğü ile ilgilidir. Biz sorunları daha önce de İçişleri Bakanlığına bildirdik. Biz sadece vatandaşa yardımcı olmak üzere kullanıcıyız. Elimizden geldiği kadar bizi ilgilendiren sorunları çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Önümüzdeki yerel seçimlere de değinen Savaş, "Bu kadar yüksek Suriyeli nüfus ile Reyhanlı'da Suriyelilerin belediye başkan adayı çıkarmaları sürpriz olmayabilir. Suriyeli kadınların doğum oranları çok yüksek. Hatay'da 550 bin Suriyeli var. Bu kadar Suriyeliye kim ikametgah verdi? Neden seçimler öncesi Suriyeli nüfusunda artış olurken seçimlerden sonra sayıları azalıyor, bu sorular cevap bulmalı." ifadelerini kullandı.

Suriyelilere her şey bedava iken Türk vatandaşlarının hastaneye dahi gitmekte zorlandığını anlatan Savaş, binlerce Suriyelinin kimliğinin olmadığını, eğitim almamış insanların içimizde dolaştığını, bunun da ileride huzur ve asayiş sorunlarına sebep olmasından endişe ettiklerini kaydetti.

11 sene önce sığınmacılar konusunda söylediklerinin bazı kesimlere afaki geldiğini hatırlatan Savaş, "Şimdi geldiğimiz nokta haklılığımızı gösteriyor." dedi.

İskenderun'un il yapılması isteğinin Hatay bütünlüğüne zarar verebileceğini vurgulayan Lütfü Savaş, "Hatay'a sahip çıkmalıyız. Bu şehir bize Gazi Mustafa Kemal'den emanet, bizde çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bu şehre sahip çıkmak zorundayız. Konuşmalarım politik değil, millidir. Bu işin partisi yok." ifadelerini kullandı.

Kırıkhan Yeni Sanayi Sitesi esnaflarıyla da görüşen Başkan Savaş, alın terini katarak bu memleketin dertlerine emeğiyle katkı sağlayan sanayi emekçilerine teşekkür etti.

Halk toplantılarında Başkan Savaş'a, CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Turgay Kılıçoğlu, CHP Kırıkhan Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Hırfanoğlu, Kırıkhan Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Durgun eşlik etti. - HATAY