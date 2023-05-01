Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan'da vatandaşlarla buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan'ın ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi, depremlerin ardından yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Savaş, Kırıkhan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında ilk olarak Kırıkhan Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Durgun'un organize ettiği toplantıda Kırıkhan'daki muhtarlarla buluşan Başkan Savaş, depremlerin ardından aktif olarak görev yapan belediye çalışanlarının sayısında düşüş yaşadıklarını; yardım çalışmalarını da barınma sorununu çözen ya da ailesini güvenli bir yere yerleştirdikten sonra geri dönebilen personelle sürdürebildiklerini anlattı.

Depremlerin ekonomik anlamda devleti olduğu gibi kendilerini de etkilediğinin altını çizen Savaş, vergi ödemesi yapılamadığı için gelirlerinin düşmesine rağmen temiz içme suyu gibi acil ihtiyaçları, altyapısı uygun olan mahallelerde kısa vadede çözdüklerini belirtti.

Hatay'ın genelindeki çalışmalarla Antakya merkezindeki tarihi dokudaki yapıların iyileştirme planlamalarını ayrı olarak ele aldıklarını vurgulayan Başkan Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HATAY'IN DOKUSUNU BİLMEYEN HATAY'A DOKUNMASIN"

"Antakya'nın merkezindeki tarihi dokuyu oluşturan yapıların yeniden ayağa kalkması turizm açısından çok önemli. Bu bütün Hatay'a gelir demek. Ama Antakya'yı yeniden ayağa kaldırma çalışmalarında ilgili bakanlıklar bizi görmeden geliyor, bizim fikirlerimizi önerilerimizi ısrarla almak istemiyor. Projenin liderliğini İstanbul merkezli bir mimarlık ofisine vermişler. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırma projesini İstanbul'dan yürütemezsin. Burayı en iyi biz tanıyoruz ve biliyoruz. Hatay'ın dokusu çok özeldir. Hatay'ın dokusunu bilmeyen Hatay'a dokunmasın. Şehrimizden hiçbir kurumu, üniversiteleri, konularında uzman insanlarımızla görüşmüyorlar bile. Büyükşehir Belediyesi'ni oluşumlarının içine dahil etmediler. 13 medeniyet, 27 kültür yaşamış burada. Bunları bilmeden, tanımadan, bu şehirde nefes alıp yaşamadan Hatay'ı yeniden ayağa kaldıramazsınız. Devlet bir bütündür. Hangi partiye oy verirsen ver, Hatay için birlikte hareket etmeliyiz. Belediye de Bakanlık da devletin kurumlardır. Kendileri gibi düşünmeyenleri yok sayamazlar. 2013'ten itibaren bizi görmezden geliyorlar."

"ÇİFTÇİMİZ ELEKTRİK FATURASINI DAHİ ÖDEMEKTE ZORLANIYOR, MAZOT ALAMIYOR"

Muhtarlarla yapılan toplantı sonrasında mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Savaş, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yalangoz, Yenimahalle ve Camızkışlası mahallelerinde Millet İttifakı Hatay milletvekili adayı Necmettin Çalışkan ile birlikte çalışmalarına devam eden Savaş, "Çiftçimiz artık girdi maliyetlerini saymayı bırakmış, tek kalem elektrik faturasını dahi ödemekte zorlanıyor, mazot alamıyor. Depremin ardından insanlarımızın geleceğe dair onlarca, yüzlerce sorusu var. 14 Mayıs'tan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yönetiminde, milletimiz tüm sorulara hızla muhatap bulacak. Yeniden toparlanma sürecinde her şey açık, şeffaf olacak" dedi.