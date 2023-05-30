Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Her şeye rağmen başa baş bir mücadele oldu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, önemli bir demokratik mücadele örneği sergilediklerini belirterek, "Her şeye rağmen başa baş bir mücadele oldu" dedi.

Savaş, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Savaş, seçimlerin Türkiye'ye ve Hatay'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Hatay'ın 6 Şubat ve sonrasında meydana gelen depremlerde yaklaşık 23 bin şehit verdiğini hatırlatan Savaş, "Hatay'dan geçici olarak farklı şehirlere göç eden hemşehrilerimizin bir bölümü 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde tüm zorluklara rağmen memleketlerine dönerek oylarını kullandı. Hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere sizler, bizler hep birlikte önemli bir demokratik mücadele örneği sergiledik" dedi.

"Başa baş bir mücadele oldu"

Ülkenin ihtiyacı olan huzur ve refah için mücadeleye devam etmeyi en doğru yol olarak gördüklerini belirten Savaş, "Sınırımızdaki sorunlar nedeniyle komşu ülkede görev yapan pek çok seçmen ve deprem nedeniyle şehrimizde bulunan çalışanlar da Hatay'da oy verdi. Her şeye rağmen başa baş bir mücadele oldu" ifadelerine yer verdi.

"Hatay'ı ayağa kaldırmak için mücadeleye devam"

Depremler ile çok büyük bir yıkım yaşayan, binlerce vatandaşını şehit veren, yüz binlerce insanın evsiz, işsiz kaldığı Hatay'ı zor şartlar altında yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini vermeye devam edeceğini vurgulayan Savaş, "Ne zaman yorulduğumuzu hissedersek, aklımıza Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı yürüten duacı kahramanları getiriyoruz. 40 asırlık Türk yurdu Hatay'ımızın tek rengi kutsalımız olan bayrağımızın al rengidir" değerlendirmesinde bulundu. - HATAY

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023