Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, esnafın sorunlarıyla ilgilendi ve en uygun yere sanayi sitesini taşıyacaklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Başkan Savaş, "Ortak akılla, bilimle, herkesin rızasını alarak en uygun şekilde en uygun yere sanayi sitesini taşıyacağız" dedi.

5 bin iş yeri ve 12 bin işletmenin yer aldığı Antakya Sanayi Sitesi'nde depremler sonrası hemen hemen her iş kolundan bir esnafı ziyaret eden Başkan Savaş'a, site esnafı son ziyarette 6 Şubat'tan beri yaşadıklarını aktardı.

Sanayi sitesi ziyareti sırasında esnafın sorunlarıyla tek tek ilgilenen ve talepleri dinleyen Başkan Savaş, şunları söyledi:

"Alın teriyle, emeğiyle çalışan çok kıymetli esnaf kardeşlerimizi dinledik. Hatay sanayisinin gelişmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için fikir alışverişinde bulunduk. Esnafımız her zaman bütün imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu biliyor ve görüyor. Bu şehir yedi kere yıkılmış ve ayağa kalkmış. Şimdi sıra sekizincisinde. Çok yakında Sanayi Sitesi esnafımızla oturup konuşacağız. Ortak akılla, bilimle, herkesin rızasını alarak en uygun şekilde en uygun yere Sanayi Sitesi'ni taşıyacağız."

Başkan Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticari kafayla bu iş olmaz. Şekil tip artık önemli değil, artık gelecek nesilleri hayatta tutmak için çalışacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meslek odaları, üniversite hocalarımız ile birlikte ortak akılla projeler üretiyoruz. Projelerin finansmanı üzerinde duruyoruz."