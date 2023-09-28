Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Minyatür Tablo Hediye Edildi

ANTALYA Genç İş İnsanları Derneği'nin bir otelde genişletişmiş üye toplantısına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem ile ilgi konuşma yaptı. Konuşma sonrasında, ANTGIAD Başkanı Osman Sert, Savaş'a Hatay evlerini simgeleyen minyatür kabartma tablo hediye etti.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin olağan genişletilmiş üye toplantısı yapıldı. Derneğin toplantısına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. Toplantı, dernek başkanı Osman Sert'in konuşması ile başladı. Başkan Sert, Doç. Dr. Lütfü Savaş Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız aslen bir hekim. Kayseri'de, Balıkesir'de, İstanbul'da, Adana'da hekimlik yaptıktan sonra, insanların hayatına dokunduktan sonra yerel yönetimlerde de insanların hayatına dokunmayı tercih etmiş ve Antakya'da belediye başkanlığına layık görülmüş. Ardından 2014 yerel seçimleriyle birlikte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiş bir belediye başkanımız diye konuştu.

'HATAY'IN BİZLER İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEMİ VAR'

Sert Sayın başkanım az önce de değindiğim gibi Hatay'ın bizler için çok büyük bir önemi var. Şubat ayında meydana gelen depremden sonra, yapılması gerekenler ile ilgili adımları attınız ve halen de yapmaya devam ediyorsunuz. Bugünün de ben bunun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum dedi.

Başkan Sert'in konuşmasından sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş söz aldı. Savaş, Öncelikle dernek üyelerine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz bugünü yaşamanın ne olduğunu anlatmak istiyoruz size. Biz çok önemli bir gece yaşamıştık. Kasımpaşa'da süper ligde bir futbolcumuz vardı. Sakattı pek yer bulamıyordu takımda. Artık takımdan ayrılmak isterken hoca seni bu hafta oynatacağım demiş, biz de biraz zor günler yaşıyorduk. Süper lige kötü başlamıştık ama Volkan Demirel'den sonra çıkışa geçtik. O gece maç 0-0 devam etti. Uzatmalar son dakikasında frikik yaşandı. Yağmurlu bir akşamdı. Takımda yer bulamayan futbolcumuz o gece bir frikik çekti ve gol oldu. O gece tüm Hatay sevinçten uyuyamadı. Tam uykuya daldığımız zaman küçük bir kıyametle uyandık diye konuştu.

'110 SANİYE SÜRDÜ VE BİTMEDİ 4 FAY HATTI ÜST ÜSTE YIKILDI'

Konuşmasına devam eden Savaş, O kıyameti yaşadık, 110 saniye sürdü ve bitmedi. 4 fay hattı üst üste yıkıldı. Bu depremin nasıl olduğunu bilim adamları hala keşfedemedi. Depremin yüksek frekans dalgayla başlayıp yavaş yavaş söndüğünü görürsünüz. Burada deprem dalgaları giderek artmış. Antakya merkezli depremde normalde 0.43 hesaplıyorlar depremi bizim orada 1.69'a kadar çıkmış. Hatay'da 96 bin 654 tane bina ya yerle bir oldu, ya da ağır hasarlı yıkılacak hale geldi. 262 bin ev demek 46 bin iş yeri demek bununla birlikte resmi rakamlarla birlikte, resmi rakamlara göre 23 bin 65 kişiyi kaybettik, 451 kişinin kimliği tespit edilemedi, 210 kişi de hala kayıp böyle bir deprem yaşadık. Bu depremi hiç kimse tarif edemiyor, çünkü böyle bir deprem daha önce hiç olmamış, 4 tane fay hattı üst üste binmemiş. O günlerde tabii yağmur yağıyor, gece sıfırın altına düşüyor hava. İlk beş gün tabii müthiş bir kaos yaşadık dedi.

'O GÜNLERDEN BUGÜNLERE GELDİK'

Savaş; O günlerden bugünlere geldik, birçok canı kaybettik. Mal kaybını da fazla seviye de yaşadık. Beni hem bir akademisyen hem bir doktor hem de bir siyasetçi olarak üç şey etkiledi. Birincisi birçok canı kaybettik, birçok insanımızı kaybettik. Malımızı kaybettik ama şunu gördük ki Türkiye'de insanlık hala ölmemiş yaşıyor. Üçüncü günden itibaren Türkiye'den ve yurtdışından müthiş bir destek geldi. Ben onun için dernek başkanımıza ve üyelere teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, Dernek Başkanı Osman Sert Hatay'ın geleneksel mimarisini simgeleyen, Hatay evlerini anlatan minyatür bir tablo hediye etti. Ardından Başkan Sert'in derneğin yeni üyelerini toplantıda tanıtmasıyla, program sona erdi.